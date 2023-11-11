Из Сектора Газы эвакуировали еще 11 украинцев – посол

В ночь на субботу из Сектора Газы в Египет были эвакуированы еще 11 украинцев, общее количество эвакуированных соотечественников возросло до 214.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня ночью границу "Рафах" из Сектора Газы в Египет перешли еще 11 украинцев. Общее количество на эту минуту составляет 214 человек.

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Плюс 9 молдаван, которых мы будем эвакуировать с нашими гражданами. В эти минуты в аэропорту Каира прошли регистрацию примерно 160 наших граждан и граждан Модовы, которые улетят первым эвакуационным рейсом в Кишинев".

Детали: По словам Корнийчука, в целом посольство получило около 360 обращений от украинцев, которые хотят эвакуироваться из Сектора Газы.

"Израильская и египетская власть предоставила нам 229 разрешений, и в рамках этих разрешений граждане пересекают границу", – сказал он.

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В то же время, по словам Корнийчука, не все граждане, получившие разрешение, физически прибыли на юг Сектора Газы в пункт пропуска "Рафах".

"В процентном соотношении нам удалось сегодня эвакуировать (из Сектора Газы – ред.) больше граждан, чем большинству наших стран-партнеров", – добавил посол.

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