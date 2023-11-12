ЗСУ спробують "виморозити" росіян, перебивши шляхи постачання – речник cухопутників

Українські воїни спробують при настанні поганої погоди перебити шляхи постачання росіян та намагатимуться "виморозити" їх з України.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону

Пряма мова Фітьо: "Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів.

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Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але, знову ж таки, артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися й буде…

Основним завданням, звісно ж, це буде перебиття шляхів постачання, логістичні сполучення тильної і передових позицій російських окупантів.

Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди – дощів і морозів – ми їх "виморозимо".

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Нагадаємо: Військові використовують прогнози погоди від гідрометеорологічних підрозділів ЗСУ при плануванні, підготовці й веденні бойових дій, так було під час наступальних дій на Харківщині та Херсонщині.