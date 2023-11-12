Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ попытаются "выморозить" россиян, перебив пути снабжения - спикер cухопутчиков

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 15:33
ВСУ попытаются выморозить россиян, перебив пути снабжения - спикер cухопутчиков
фото: генштаб

Украинские воины попытаются при наступлении плохой погоды перебить пути снабжения россиян и будут пытаться "выморозить" их из Украины.

Источник: начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона

Прямая речь Фитьо: "Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов.

Реклама:

Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но, опять же, артиллерия как применялась, так и применяться и будет...

Основной задачей, конечно же, это будет перебивание путей снабжения, логистические сообщения тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды - дождей и морозов - мы их "выморозим".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Военные используют прогнозы погоды от гидрометеорологических подразделений ВСУ при планировании, подготовке и ведении боевых действий, так было во время наступательных действий на Харьковщине и Херсонщине.

Темы: Вооруженные силыпогодавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, ликвидированы российские офицеры - ГУР
Боевые медики после разрешения правительства начали переливать кровь в окопах
Россияне перебросили бывших "вагнеровцев" под Скадовск – сопротивление
"Требуем сроков демобилизации": на Майдане митинговали около сотни человек
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: