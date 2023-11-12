ВСУ попытаются "выморозить" россиян, перебив пути снабжения - спикер cухопутчиков

Украинские воины попытаются при наступлении плохой погоды перебить пути снабжения россиян и будут пытаться "выморозить" их из Украины.

Источник: начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона

Прямая речь Фитьо: "Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов.

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Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но, опять же, артиллерия как применялась, так и применяться и будет...

Основной задачей, конечно же, это будет перебивание путей снабжения, логистические сообщения тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды - дождей и морозов - мы их "выморозим".

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Напомним: Военные используют прогнозы погоды от гидрометеорологических подразделений ВСУ при планировании, подготовке и ведении боевых действий, так было во время наступательных действий на Харьковщине и Херсонщине.