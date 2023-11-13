У Кремлі відмовились коментувати ситуацію з військами РФ біля Дніпра

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати новину пропагандистів про "перегрупування військ" загарбників в районі Дніпра, яку оприлюднили, а згодом анулювали російські ЗМІ.

Джерело: пропагандисти "ТАСС"

Пряма мова: "Ви знаєте, що ми не коментуємо сам перебіг і стан справ безпосередньо на полі бою під час спеціальної військової операції (війни в Україні – ред.), це прерогатива фахівців, професіоналів, тобто наших військових".

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Деталі: Пєсков додав, відповідаючи на запитання про обстановку в районі Дніпра, що "в цьому випадку теж вважаємо, що ситуацію можуть і повинні коментувати тільки наші військові".

Передісторія:

Вранці 13 листопада пропагандисти РФ дали новину такого змісту: "Командування угруповання військ "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції, повідомило Міноборони. Вони розташовуватимуться на схід від річки Дніпро. Як зазначили у відомстві, після перегрупування звільняться сили, які задіють для наступу на інших напрямках".

Пізніше росіяни анулювали та видалили новину, заначивши, що вона буда опублікована "помилково".

Міноборони країни-агресора назвало новину "неправдивою", а її розсилку "провокацією".

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