В Кремле отказались комментировать ситуацию с войсками РФ возле Днепра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новость пропагандистов о "перегруппировке войск" захватчиков в районе Днепра, которую обнародовали, а впоследствии аннулировали российские пропагандисты.

Источник: пропагандисты "ТАСС"

Прямая речь: "Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и состояние дел непосредственно на поле боя во время специальной военной операции (войны в Украине - ред.), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных".

Реклама:

Детали: Песков добавил, отвечая на вопрос об обстановке в районе Днепра, что "в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".

Предыстория:

Утром 13 ноября пропагандисты РФ дали новость следующего содержания: "Командование группировки войск "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции, сообщило Минобороны. Они будут располагаться к востоку от реки Днепр. Как отметили в ведомстве, после перегруппировки освободятся силы, которые задействуют для наступления на других направлениях".

Позже россияне аннулировали и удалили новость, отметив, что она была опубликована "по ошибке".

Минобороны страны-агрессора назвало новость "ложной", а ее рассылку "провокацией".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ