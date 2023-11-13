В Кремле отказались комментировать ситуацию с войсками РФ возле Днепра
Понедельник, 13 ноября 2023, 12:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новость пропагандистов о "перегруппировке войск" захватчиков в районе Днепра, которую обнародовали, а впоследствии аннулировали российские пропагандисты.
Источник: пропагандисты "ТАСС"
Прямая речь: "Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и состояние дел непосредственно на поле боя во время специальной военной операции (войны в Украине - ред.), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных".
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Детали: Песков добавил, отвечая на вопрос об обстановке в районе Днепра, что "в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".
Предыстория:
- Утром 13 ноября пропагандисты РФ дали новость следующего содержания: "Командование группировки войск "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции, сообщило Минобороны. Они будут располагаться к востоку от реки Днепр. Как отметили в ведомстве, после перегруппировки освободятся силы, которые задействуют для наступления на других направлениях".
- Позже россияне аннулировали и удалили новость, отметив, что она была опубликована "по ошибке".
- Минобороны страны-агрессора назвало новость "ложной", а ее рассылку "провокацией".
Напомним:
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- Перед этим аналитики ISW сообщали о переброске украинскими военными бронетехники на левый берег Херсонщины.
- В последнем своем отчете они отмечали, что украинские войска немного продвинулись на левом берегу Днепра Херсонщины.