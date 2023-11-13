Росіяни скаржаться на пошкодження залізниці невідомими в різних регіонах РФ
Росіяни заявили, що невідомі спробували підпалити релейну шафу в районі залізничної станції Ульяновськ-2, це вже не перша скарга на інциденти, пов’язані з залізницею РФ.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канали
Дослівно: "Дванадцятого листопада 2023 року було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці. На рух пасажирських поїздів подія не вплинула. Куйбишевська залізниця працює у штатному режимі".
Деталі: За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.
Російські залізничники закликали повідомляти про "підозрілі дії" на об’єктах залізничного транспорту правоохоронців.
Що було раніше:
- 11 листопада У Росії зійшов з рейок вантажний потяг. Повідомлялось, що в Рязанській області "сталося сходження" 19 вагонів "через втручання сторонніх осіб".
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об’єкти в окупованій Україні та в РФ.