Росіяни скаржаться на пошкодження залізниці невідомими в різних регіонах РФ

Росіяни заявили, що невідомі спробували підпалити релейну шафу в районі залізничної станції Ульяновськ-2, це вже не перша скарга на інциденти, пов’язані з залізницею РФ.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канали

Дослівно: "Дванадцятого листопада 2023 року було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці. На рух пасажирських поїздів подія не вплинула. Куйбишевська залізниця працює у штатному режимі".

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Деталі: За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.

Російські залізничники закликали повідомляти про "підозрілі дії" на об’єктах залізничного транспорту правоохоронців.

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