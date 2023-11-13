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Росіяни скаржаться на пошкодження залізниці невідомими в різних регіонах РФ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 листопада 2023, 13:34
Росіяни скаржаться на пошкодження залізниці невідомими в різних регіонах РФ
Фото: Getty Images

Росіяни заявили, що невідомі спробували підпалити релейну шафу в районі залізничної станції Ульяновськ-2, це вже не перша скарга на інциденти, пов’язані з залізницею РФ.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канали

Дослівно: "Дванадцятого листопада 2023 року було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці. На рух пасажирських поїздів подія не вплинула. Куйбишевська залізниця працює у штатному режимі".

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Деталі: За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.

Російські залізничники закликали повідомляти про "підозрілі дії" на об’єктах залізничного транспорту правоохоронців.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 листопада У Росії зійшов з рейок вантажний потяг. Повідомлялось, що в Рязанській області "сталося сходження" 19 вагонів "через втручання сторонніх осіб".
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об’єкти в окупованій Україні та в РФ.

Теми: Росіядиверсантизалізницявійна
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