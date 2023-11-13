ISW: Україна посилює атаки проти об’єктів росіян на окупованих територіях та в РФ
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об’єкти в окупованій Україні та в РФ.
Джерело: ISW
Деталі: Україна, схоже, посилює атаки проти російських військових, об'єктів матеріально-технічного забезпечення та інших важливих об'єктів у тилових районах окупованих територій та Росії.
Головне управління військової розвідки України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів ФСБ і Росгвардії Росії.
Аналітики нагадують, що заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього голову "Народної міліції" так званої Луганської Народної Республіки ("ЛНР") 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також трьох ударів у тилу і партизанських нападів у Росії 11 листопада.
Крім того, зазначають експерти, українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.
Ключові висновки ISW за 12 листопада:
- Україна, схоже, посилює атаки на російські військові, логістичні та інші важливі об'єкти в тилових районах окупованої України та Росії.
- Російський уряд намагається применшити масштаби своїх зусиль щодо посилення контролю над російським інформаційним простором.
- РФ продовжує позиціонувати себе як провідного гаранта безпеки авторитарних країн Африки.
- Російські війська провели обмежену серію ракетних ударів по південній Україні 12 листопада.
- Окупанти продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна, поблизу Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.
- Українські війська 12 листопада досягли незначного успіху на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих наземних операцій.