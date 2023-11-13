Россияне жалуются на повреждение железной дороги неизвестными в разных регионах РФ
Россияне заявили, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, это уже не первая жалоба на инциденты, связанные с железной дорогой РФ.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы
Дословно: "Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме".
Детали: По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом якобы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.
Российские железнодорожники призвали сообщать о "подозрительных действиях" на объектах железнодорожного транспорта правоохранителям.
Что предшествовало:
- 11 ноября в России сошел с рельсов грузовой поезд. Сообщалось, что в Рязанской области "произошло схождение" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".
- Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты в оккупированной Украине и в РФ.