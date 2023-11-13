Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне жалуются на повреждение железной дороги неизвестными в разных регионах РФ

Станислав ПогориловПонедельник, 13 ноября 2023, 13:34
Россияне жалуются на повреждение железной дороги неизвестными в разных регионах РФ
Фото: Getty Images

Россияне заявили, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, это уже не первая жалоба на инциденты, связанные с железной дорогой РФ.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы

Дословно: "Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме".

Реклама:

Детали: По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом якобы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Российские железнодорожники призвали сообщать о "подозрительных действиях" на объектах железнодорожного транспорта правоохранителям.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 ноября в России сошел с рельсов грузовой поезд. Сообщалось, что в Рязанской области "произошло схождение" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".
  • Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты в оккупированной Украине и в РФ.

Темы: Росcиядиверсантыжелезная дорогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Росcия
Глава МИД Литвы: Путин может победить из-за дискуссий в США и колебаний Европы
В Кремле отказались комментировать ситуацию с войсками РФ возле Днепра
ЦНС не подтвердил отступление войск России на Херсонщине: Это вброс для отвлечения ВСУ
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: