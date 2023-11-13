Россияне жалуются на повреждение железной дороги неизвестными в разных регионах РФ

Россияне заявили, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, это уже не первая жалоба на инциденты, связанные с железной дорогой РФ.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы

Дословно: "Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме".

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Детали: По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом якобы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Российские железнодорожники призвали сообщать о "подозрительных действиях" на объектах железнодорожного транспорта правоохранителям.

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