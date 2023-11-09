Мовний скандал із Фаріон: Міносвіти підтримало позицію студентів

В ситуації скандалу з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон Міністерство освіти та науки підтримує вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України. Водночас у МОН наголошують, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює сам виш.

Джерело: відповідь міністерства на журналістський запит "Суспільного"

Деталі: У МОН заявили, що крім освітньої функції університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. А тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них — гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

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"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила "Суспільному", що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

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Що передувало: Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

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