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Мовний скандал із Фаріон: Міносвіти підтримало позицію студентів

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 13:54
Мовний скандал із Фаріон: Міносвіти підтримало позицію студентів
колаж "Суспільного"

В ситуації скандалу з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон Міністерство освіти та науки підтримує вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України. Водночас у МОН наголошують, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює сам виш.

Джерело: відповідь міністерства на журналістський запит "Суспільного"

Деталі: У МОН заявили, що крім освітньої функції університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. А тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них — гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

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"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила "Суспільному", що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Передісторія: 

  • Екснардепка Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві. 
  • Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
  • Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон: "Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азова, Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!". Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки "щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".

Теми: Фаріонмова
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