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Росія вдарила по місту на Херсонщині: є постраждалі

Євген КізіловПонеділок, 13 листопада 2023, 16:31
Росія вдарила по місту на Херсонщині: є постраждалі
Берислав на мапі, джерело: Google

Російська армія 13 листопада завдала удару по місту Берислав, що на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в одної з постраждалих, 70-річної жінки, діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз їй надають медичну допомогу.

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Також лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього – струс головного мозку та вибухова травма.

Що передувало:

  • У понеділок російські військові також масовано обстріляли центральну частину Херсона. Загинуло двоє людей.
  • Перед цим загарбники обстріляли міську лікарню - знищено "швидку" та інші автомобілі.
  • Крім того, 13 листопада російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, а також дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати.

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Теми: Херсонська областьракетний ударжертви
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