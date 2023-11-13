Росія вдарила по місту на Херсонщині: є постраждалі
Понеділок, 13 листопада 2023, 16:31
Російська армія 13 листопада завдала удару по місту Берислав, що на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Повідомляється, що в одної з постраждалих, 70-річної жінки, діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз їй надають медичну допомогу.
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Також лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього – струс головного мозку та вибухова травма.
Що передувало:
- У понеділок російські військові також масовано обстріляли центральну частину Херсона. Загинуло двоє людей.
- Перед цим загарбники обстріляли міську лікарню - знищено "швидку" та інші автомобілі.
- Крім того, 13 листопада російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, а також дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати.
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