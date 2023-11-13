Россия ударила по городу на Херсонщине: есть пострадавшие

Российская армия 13 ноября нанесла удар по городу Берислав, что на Херсонщине, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что у одной из пострадавших, 70-летней женщины, диагностировали взрывную травму и ранения ног. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

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Также врачи оказали на месте помощь 49-летнему мужчине. У него - сотрясение головного мозга и взрывная травма.

Что предшествовало:

В понедельник российские военные также массированно обстреляли центральную часть Херсона. Погибли два человека.

Перед этим захватчики обстреляли городскую больницу - уничтожена "скорая" и другие автомобили.

Кроме того, 13 ноября российские военные нанесли удар из артиллерии по машине в окрестностях Херсона, в результате чего погиб пенсионер, а также получили ранения двухмесячная девочка и ее мать.