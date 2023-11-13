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Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Євген КізіловПонеділок, 13 листопада 2023, 17:09
Фаріон відреагувала на критику через злитого студента в Криму
Ірина Фаріон, фото: Facebook

Колишня нардепка Ірина Фаріон відкидає звинувачення, що через "злиті" в її пості дані ФСБ затримала проукраїнського студента в окупованому Криму.

Джерело: Фаріон у Telegram

Пряма мова: "Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди".

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Скриншот поста Ірини Фаріон

Що передувало: Фаріон своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.

Після скандальної заяви про військових і протестів студентів мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку. Зокрема, оприлюднила пост проукраїнського студента з Криму, в якому було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до студента у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.

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Передісторія: перед цим Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", в тому, що вони спілкуються російською мовою.

Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Теми: ФаріонскандалКрим
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