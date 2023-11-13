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Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Евгений КизиловПонедельник, 13 ноября 2023, 17:09
Фарион отреагировала на критику из-за слитого студента в Крыму
Ирина Фарион, фото: Facebook

Бывший нардеп Ирина Фарион отвергает обвинения, что из-за "слитых" в ее посте данных ФСБ задержала проукраинского студента в оккупированном Крыму.

Источник: Фарион в Telegram

Прямая речь: "Вижу, что распространяют очередную провокацию против меня, вроде бы из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гебистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди".

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Скриншот поста Ирины Фарион

Что предшествовало: Фарион своим постом в соцсети "сдала" российским силовикам проукраинского студента в Крыму.

После скандального заявления о военных и протестов студентов языковед стала массово публиковать скриншоты из постов в свою поддержку. В частности, обнародовала пост проукраинского студента из Крыма, в котором было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось о том, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.

После этого российские Telegram-каналы сообщили, что к студенту в Крыму наведалась российская ФСБ и забрала в центр по борьбе с экстремизмом.

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Предыстория: перед этим Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", в том, что они общаются на русском языке.

Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Темы: ФарионскандалКрым
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