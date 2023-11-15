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CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 02:15
CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроект про державне фінансування, якщо його прийме Сенат. 

Джерело: CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому

Пряма мова представника Білого дому: "Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів". 

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Деталі: Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроектів про асигнування" та працювати з демократами над законопроектами про асигнування на весь рік. 

Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 
  • Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
  • 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.
  • 14 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Теми: США
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