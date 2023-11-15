CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат
Президент Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроект про державне фінансування, якщо його прийме Сенат.
Джерело: CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому
Пряма мова представника Білого дому: "Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів".
Деталі: Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроектів про асигнування" та працювати з демократами над законопроектами про асигнування на весь рік.
Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.
Передісторія:
- Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
- Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
- Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
- 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.
- 14 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.