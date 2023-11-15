CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат

Президент Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроект про державне фінансування, якщо його прийме Сенат.

Джерело: CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому

Пряма мова представника Білого дому: "Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів".

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Деталі: Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроектів про асигнування" та працювати з демократами над законопроектами про асигнування на весь рік.

Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

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