CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Президент Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его примет Сенат.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома

Прямая речь представителя Белого дома: "Если это примет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов".

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Детали: Кроме острой борьбы за государственное финансирование, чиновник также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от "экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях" и работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год.

Чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

Что предшествовало:

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