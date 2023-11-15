CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат
Президент Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его примет Сенат.
Источник: CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома
Прямая речь представителя Белого дома: "Если это примет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов".
Детали: Кроме острой борьбы за государственное финансирование, чиновник также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от "экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях" и работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год.
Чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.
Что предшествовало:
- Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
- Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
- Белый дом и Сенат раскритиковали и отклонили проект Джонсона относительно временного продления финансирования с разными сроками для различных государственных структур.
- 14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.
- 14 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.