Безпілотник у вівторок атакував пороховий завод у Росії, виникла пожежа – ЗМІ
Середа, 15 листопада 2023, 10:06
Зранку 14 листопада безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод у Росії, пошкодивши дах одного з цехів.
Джерело: Telegram-канали Astra та Baza із посиланням на джерела
Деталі: За даними "Astra", безпілотник впав на територію порохового заводу в Котовську. Виникла пожежа в будівлі цеху змішування маси. Повідомляється, що у момент атаки працівники в приміщенні не перебували, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах будівлі.
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Про пошкодження частини покрівлі цеху змішування маси також повідомляє "Baza". Telegram-канал уточнює, що атака сталась близько 7:00, а пожежу нібито швидко локалізувати й загасили. За попередньою інформацією, роботи в цьому цеху не проводилися.
Передісторія:
- Зранку 14 листопада Міноборони Росії стверджувало, що їхня ППО знищила чотири українські безпілотники у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 11 листопада російські Telegram-канали повідомляли про вибух та пожежу на пороховому заводі в Котовську, що під Тамбовом.
- У червні в результаті вибуху і пожежі на Тамбовському пороховому заводі чотири людини загинули, ще двоє дістали поранення.