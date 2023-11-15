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Безпілотник у вівторок атакував пороховий завод у Росії, виникла пожежа – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 листопада 2023, 10:06
Безпілотник у вівторок атакував пороховий завод у Росії, виникла пожежа – ЗМІ
ФОТО: МІСЬКИЙ ПОРТАЛ КОТОВСЬКА

Зранку 14 листопада безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод у Росії, пошкодивши дах одного з цехів.

Джерело: Telegram-канали Astra та Baza із посиланням на джерела

Деталі: За даними "Astra", безпілотник впав на територію порохового заводу в Котовську. Виникла пожежа в будівлі цеху змішування маси. Повідомляється, що у момент атаки працівники в приміщенні не перебували, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах будівлі.

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Про пошкодження частини покрівлі цеху змішування маси також повідомляє "Baza". Telegram-канал уточнює, що атака сталась близько 7:00, а пожежу нібито швидко локалізувати й загасили. За попередньою інформацією, роботи в цьому цеху не проводилися.

Передісторія: 

  • Зранку 14 листопада Міноборони Росії стверджувало, що їхня ППО знищила чотири українські безпілотники у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.

Що передувало: 

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Теми: Росіябезпілотникипожежа
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