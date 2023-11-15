Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ
Среда, 15 ноября 2023, 10:06
Утром 14 ноября беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в России, повредив крышу одного из цехов.
Источник: Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на источники
Детали: По данным "Astra", беспилотник упал на территорию порохового завода в Котовске. Возник пожар в здании цеха смешивания массы. Сообщается, что в момент атаки работники в помещении не находились, никто не пострадал. Повреждена крыша здания.
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О повреждении части кровли цеха смешивания массы также сообщает "Baza". Telegram-канал уточняет, что атака произошла около 7:00, а пожар якобы быстро локализовали и потушили. По предварительной информации, работы в этом цехе не проводились.
Предыстория:
- Утром 14 ноября Минобороны России утверждало, что их ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 11 ноября российские Telegram-каналы сообщали о взрыве и пожаре на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом.
- В июне в результате взрыва и пожара на Тамбовском пороховом заводе четыре человека погибли, еще двое получили ранения.