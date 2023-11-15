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Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 ноября 2023, 10:06
Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ
ФОТО: ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ КОТОВСКА

Утром 14 ноября беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в России, повредив крышу одного из цехов.

Источник: Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на источники

Детали: По данным "Astra", беспилотник упал на территорию порохового завода в Котовске. Возник пожар в здании цеха смешивания массы. Сообщается, что в момент атаки работники в помещении не находились, никто не пострадал. Повреждена крыша здания.

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О повреждении части кровли цеха смешивания массы также сообщает "Baza". Telegram-канал уточняет, что атака произошла около 7:00, а пожар якобы быстро локализовали и потушили. По предварительной информации, работы в этом цехе не проводились.

Предыстория: 

  • Утром 14 ноября Минобороны России утверждало, что их ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

Что предшествовало: 

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Темы: Росcиябеспилотникипожар
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