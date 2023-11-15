США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю більше боєприпасів і ракет – Bloomberg

Пентагон непомітно збільшив обсяги військової допомоги Ізраїлю, зокрема надають Ізраїлю більше ракет з лазерним наведенням для бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для підриву бункерів.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Постачання зброї до Ізраїлю виходить за рамки широко розрекламованого надання перехоплювачів "Залізний купол" і "розумних бомб" компанії Boeing Co...

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Зброя, яку шукає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС перерахована в документі під назвою "Прохання вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і поширюваному в Пентагоні".

Деталі: Згідно з документом, з яким ознайомилися ЗМІ, зброя вже відвантажується або Пентагон працює над тим, щоб надати її зі складів у США і Європі.

Станом на кінець жовтня, наприклад, були доставлені 36 000 боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів для підриву бункерів M141 і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.

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Представник Пентагону відмовився обговорювати деталі, але в заяві Міноборони США вказано, що "допомога у сфері безпеки продовжує надходити майже щодня".

США швидко надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметру, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це разом з перехоплювачами Залізного купола і медичним обладнанням.

Боєприпаси для гелікоптерів AH-64 Apache включають близько 2000 лазерних керованих ракет Hellfire виробництва Lockheed Martin Corp.

Ізраїль також запросив понад 57 000 осколково-фугасних артилерійських снарядів калібру 155 мм і 20 000 гвинтівок М4А1, до 5000 приладів нічного бачення PVS-14, 3000 ручних бункерних мін М141, які постачає Центральне командування США, 400 120-міліметрових мінометів і 75 нових легких тактичних машин армії і морської піхоти, які прийшли на зміну "Хаммеру".

Згідно з підрахунками, США також передали 312 ракет-перехоплювачів Tamir.

Дві армійські батареї Залізного купола їдуть до Ізраїлю морським транспортом.

Ізраїль також запросив 200 бронебійних безпілотників Switchblade 600 виробництва AeroVironment Inc. Україна купила безпілотники безпосередньо у цієї компанії.

Армія США не має на озброєнні жодного Switchblade 600. Незрозуміло, чи є у AeroVironment готові безпілотники на складі. Представник AeroVironment відмовився від коментарів.