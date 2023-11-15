США без публичной огласки отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет – Bloomberg

Пентагон незаметно увеличил объемы военной помощи Израилю, в частности предоставляют Израилю больше ракет с лазерным наведением для боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для подрыва бункеров.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Поставка оружия в Израиль выходит за рамки широко разрекламированного предоставления перехватчиков "Железный купол" и "умных бомб" компании Boeing Co...

Реклама:

Оружие, которое ищет Израиль в борьбе с ХАМАС перечислено в документе под названием "Просьба высшего руководства Израиля", датированном концом октября и распространяемом в Пентагоне".

Детали: Согласно документу, с которым ознакомились СМИ, оружие уже отгружается или Пентагон работает над тем, чтобы предоставить его со складов в США и Европе.

По состоянию на конец октября, например, были доставлены 36 000 боеприпасов для 30-мм пушек, 1800 из заказанных боеприпасов для подрыва бункеров M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Пентагона отказался обсуждать детали, но в заявлении Минобороны США указано, что "помощь в сфере безопасности продолжает поступать почти ежедневно".

США быстро предоставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это вместе с перехватчиками Железного купола и медицинским оборудованием.

Боеприпасы для вертолетов AH-64 Apache включают около 2000 лазерных управляемых ракет Hellfire производства Lockheed Martin Corp.

Израиль также запросил более 57 000 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 000 винтовок М4А1, до 5000 приборов ночного видения PVS-14, 3000 ручных бункерных мин М141, которые поставляет Центральное командование США, 400 120-миллиметровых минометов и 75 новых легких тактических машин армии и морской пехоты, которые пришли на смену "Хаммерам".

Согласно подсчетам, США также передали 312 ракет-перехватчиков Tamir.

Две армейские батареи Железного купола едут в Израиль морским транспортом.

Израиль также запросил 200 бронебойных беспилотников Switchblade 600 производства AeroVironment Inc. Украина купила беспилотники непосредственно у этой компании.

Армия США не имеет на вооружении ни одного Switchblade 600. Непонятно, есть ли у AeroVironment готовые беспилотники на складе. Представитель AeroVironment отказался от комментариев.