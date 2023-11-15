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Олег Гороховський увійшов до рейтингу УП 100

"Українська правда"Середа, 15 листопада 2023, 12:01
Олег Гороховський увійшов до рейтингу УП 100
Гороховський, фото Finance.ua

Співзасновник Monobank Олег Гороховський увійшов до рейтингу "Української правди" 100 українських лідерів, журі УП та незалежні експерти відзначили його у категорії "Бізнес". 

Джерело: "Українська правда" 

Деталі: Гороховський – український бізнесмен, співзасновник компанії Fintech Band, британського проєкту Koto та Monobank – банк без ліцензії та відділення. Послугами банкінгу, за словами Гороховського, користуються понад 7 млн українців, а його успіх, перш за все, полягає у зручності та надійності. 

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Під час повномасштабної війни неабиякої популярності від Monobank набула функція – "банка". Завдяки їй волонтери та військові можуть збирати необхідні кошти без лімітів, які існують в інших фінустановах. На різні збори за допомогою "банки" українці зібрали понад 11 мільярдів гривень. За допомогою цієї функції вдалося закрити такі відомі збори як: "Народний байрактар", "На помсту", на "Ловця Шахедів" та низку інших. 

"Дуже важливо, щоб до всіх дійшло, що зараз треба допомагати ЗСУ, тому що без підтримки ЗСУ в тебе нічого не буде. Ми почали цю вірусну історію з "банкою", бо я зміг на публічному прикладі показати, як можна використовувати банку. 

Після цього ми оновили сервіс: дали можливість її поповнювати через ApplеPay та GooglePay, зробили зручною можливість додавати до "банки" картку", – розповів Гороховський у інтервʼю ЕП. 

ВІДЕО ДНЯ

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABERІНТЕРПАЙП і Всеукраїнське галузеве обʼєднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.

Теми: УП 100рейтингбанки
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