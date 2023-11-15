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Олег Гороховский вошел в рейтинг УП 100

"Украинская правда"Среда, 15 ноября 2023, 12:01
Олег Гороховский вошел в рейтинг УП 100
Гороховский, фото Finance.ua

Соучредитель Monobank Олег Гороховский вошел в рейтинг "Украинской правды" 100 украинских лидеров, жюри УП и независимые эксперты отметили его в категории "Бизнес". 

Источник: "Украинская правда" 

Детали: Гороховский – украинский бизнесмен, соучредитель компании Fintech Band, британского проекта Koto и Monobank - банк без лицензии и отделения. Услугами банкинга, по словам Гороховского, пользуются более 7 млн украинцев, а его успех, прежде всего, заключается в удобстве и надежности. 

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Во время полномасштабной войны большую популярность от Monobank приобрела функция - "банка". Благодаря ей волонтеры и военные могут собирать необходимые средства без лимитов, которые существуют в других финучреждениях. На различные сборы с помощью "банки" украинцы собрали более 11 миллиардов гривен. С помощью этой функции удалось закрыть такие известные сборы как: "Народный байрактар", "На месть", на "Ловца Шахедов" и ряд других. 

"Очень важно, чтобы до всех дошло, что сейчас надо помогать ВСУ, потому что без поддержки ВСУ у тебя ничего не будет. Мы начали эту вирусную историю с "банкой", потому что я смог на публичном примере показать, как можно использовать банку. 

После этого мы обновили сервис: дали возможность ее пополнять через ApplеPay и GooglePay, сделали удобной возможность добавлять в "банку" карту", - рассказал Гороховский в интервью ЭП. 

ВИДЕО ДНЯ

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

Генеральными партнерами мероприятия стали юридическая компания ADER HABER, ИНТЕРПАЙП и Всеукраинское отраслевое объединение "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли".

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Темы: УП 100рейтингбанки
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