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Литва буде з Україною: Вільнюс допоможе українській енергетиці у випадку атак

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 19:45

Влада Литви готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Старший помічник президента Литви Ярослав Неверович на засіданні робочої групи президента України з "Формули миру", присвяченій енергетичній безпеці, заявив, що для забезпечення стійкості енергетичного сектора й безпеки енергопостачання України необхідно об'єднати зусилля та працювати спільно.

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Пряма мова: "Литва і цієї зими буде разом з Україною".

Деталі: Раніше Вільнюс надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню.

Очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.
  • ППО була однією з ключових тем жовтневої зустрічі формату "Рамштайн", після того президент України порушував питання посилення протиповітряної оборони у розмовах з багатьма лідерами.  
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом "зимового" пакету допомоги для України будуть засоби протиповітряної оборони.  
  • До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система ППО IRIS-T.

Теми: ЛитваенергетикаУкраїнадопомога Україні
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