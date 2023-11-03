Литва буде з Україною: Вільнюс допоможе українській енергетиці у випадку атак

Влада Литви готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Старший помічник президента Литви Ярослав Неверович на засіданні робочої групи президента України з "Формули миру", присвяченій енергетичній безпеці, заявив, що для забезпечення стійкості енергетичного сектора й безпеки енергопостачання України необхідно об'єднати зусилля та працювати спільно.

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Пряма мова: "Литва і цієї зими буде разом з Україною".

Деталі: Раніше Вільнюс надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню.

Очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

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