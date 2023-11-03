Литва буде з Україною: Вільнюс допоможе українській енергетиці у випадку атак
Влада Литви готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT
Деталі: Старший помічник президента Литви Ярослав Неверович на засіданні робочої групи президента України з "Формули миру", присвяченій енергетичній безпеці, заявив, що для забезпечення стійкості енергетичного сектора й безпеки енергопостачання України необхідно об'єднати зусилля та працювати спільно.
Пряма мова: "Литва і цієї зими буде разом з Україною".
Деталі: Раніше Вільнюс надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню.
Очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.
Передісторія:
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.
- ППО була однією з ключових тем жовтневої зустрічі формату "Рамштайн", після того президент України порушував питання посилення протиповітряної оборони у розмовах з багатьма лідерами.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом "зимового" пакету допомоги для України будуть засоби протиповітряної оборони.
- До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система ППО IRIS-T.