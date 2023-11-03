Через шторм "Кіран" у Європі загинули вже 14 людей

Станом на п’ятницю потужний шторм "Кіран", який з минулого тижня шириться з півночі Європи, забрав життя щонайменше 14 людей і призвів до значних руйнувань та підтоплень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Протягом дня "Кіран" продовжив рухатись на схід Європи, принісши негоду в Албанію. За повідомленням місцевої поліції, загинув водій, який не впорався з керуванням автомобіля, що з'їхав з дороги і врізався в бар'єр. Багато доріг в Албанії були затоплені, зокрема в столиці Тирані.

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"Кіран" зачепив адріатичні береги Балкан, де спостерігались сильні хвилі й вітер, який виривав із корінням дерева і зривав дахи. Хорватії довелось зупинити пороми, що з'єднували її острови з узбережжям.

В італійській Тоскані під час шторму, що призвів до рекордного за сторіччя рівня опадів, загинули шестеро людей. Це зокрема 85-річний чоловік, якого знайшли на затопленому першому поверсі свого будинку, і 84-річна жінка, яка померла, намагаючись відкачати воду з помешкання. Ще трьох людей вважають зниклими безвісти.

Протягом четверга "Кіран" забрав життя щонайменше сімох людей, завдавши руйнувань в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах та Німеччині.

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Хоч у п'ятницю шторм відступив на півночі Франції та Атлантичному узбережжі, але в деяких регіонах продовжувалися сильні дощі. Понад пів мільйона французьких домогосподарств залишилися без електрики, в основному в західному регіоні Бретані.

Нагадаємо, в Нідерландах у результаті шторму "Кіран" загинув п'ятирічний хлопчик з України.