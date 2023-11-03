Из-за шторма "Киран" в Европе погибли уже 14 человек

По состоянию на пятницу мощный шторм "Киран", который с прошлой недели распространяется с севера Европы, унес жизни по меньшей мере 14 человек и привел к значительным разрушениям и подтоплениям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: В течение дня "Киран" продолжил двигаться на восток Европы, принеся непогоду в Албанию. По сообщению местной полиции, погиб водитель, который не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в барьер. Многие дороги в Албании были затоплены, в частности в столице Тиране.

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"Киран" задел адриатические берега Балкан, где наблюдались сильные волны и ветер, который вырывал с корнем деревья и срывал крыши. Хорватии пришлось остановить паромы, соединявшие ее острова с побережьем.

В итальянской Тоскане во время шторма, который привел к рекордному за столетие уровню осадков, погибли шесть человек. Это в частности 85-летний мужчина, которого нашли на затопленном первом этаже своего дома, и 84-летняя женщина, которая умерла, пытаясь откачать воду из квартиры. Еще трех человек считают пропавшими без вести.

В течение четверга "Киран" унес жизни по меньшей мере семи человек, нанеся разрушения в Испании, Франции, Бельгии, Бельгии, Нидерландах и Германии.

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Хотя в пятницу шторм отступил на севере Франции и Атлантическом побережье, но в некоторых регионах продолжались сильные дожди. Более полумиллиона французских домохозяйств остались без электричества, в основном в западном регионе Бретани.

Напомним, в Нидерландах в результате шторма "Киран" погиб пятилетний мальчик из Украины.