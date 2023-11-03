Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за шторма "Киран" в Европе погибли уже 14 человек

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 22:25
Из-за шторма Киран в Европе погибли уже 14 человек
Последствия шторма на Корсике. Фото - Getty images

По состоянию на пятницу мощный шторм "Киран", который с прошлой недели распространяется с севера Европы, унес жизни по меньшей мере 14 человек и привел к значительным разрушениям и подтоплениям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: В течение дня "Киран" продолжил двигаться на восток Европы, принеся непогоду в Албанию. По сообщению местной полиции, погиб водитель, который не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в барьер. Многие дороги в Албании были затоплены, в частности в столице Тиране.

Реклама:

"Киран" задел адриатические берега Балкан, где наблюдались сильные волны и ветер, который вырывал с корнем деревья и срывал крыши. Хорватии пришлось остановить паромы, соединявшие ее острова с побережьем.

В итальянской Тоскане во время шторма, который привел к рекордному за столетие уровню осадков, погибли шесть человек. Это в частности 85-летний мужчина, которого нашли на затопленном первом этаже своего дома, и 84-летняя женщина, которая умерла, пытаясь откачать воду из квартиры. Еще трех человек считают пропавшими без вести.

В течение четверга "Киран" унес жизни по меньшей мере семи человек, нанеся разрушения в Испании, Франции, Бельгии, Бельгии, Нидерландах и Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя в пятницу шторм отступил на севере Франции и Атлантическом побережье, но в некоторых регионах продолжались сильные дожди. Более полумиллиона французских домохозяйств остались без электричества, в основном в западном регионе Бретани.

Напомним, в Нидерландах в результате шторма "Киран" погиб пятилетний мальчик из Украины.

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Европа
В Бельгии из-за мощного шторма погиб 5-летний украинский мальчик
Древнейшие войны в Европе происходили на тысячу лет раньше, чем считалось – ученые
Жертвами шторма "Сиаран" в Европе стали шесть человек
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: