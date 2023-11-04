Супутникові знімки показують, як ЦАХАЛ оточує Газу – CNN
Супутникові знімки з відкритих джерел свідчать про те, що ізраїльські сухопутні війська оточують місто Газа.
Джерело: аналіз супутникових знімків, проведений CNN
Дослівно: "Аналіз знімків, проведений CNN, допомагає пролити світло на те, що відбувається на місці, оскільки армія оборони Ізраїлю заявляє, що оточила місто".
Деталі: У п'ятницю Ізраїль заявив, що його війська оточили місто Газа з кількох напрямків.
CNN проаналізувала відеоматеріали, оприлюднені ЦАХАЛ і ХАМАС, а також супутникові знімки і відео із соціальних мереж, які показують, що війська оточили місто з трьох напрямків: від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна і зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря.
Видання додаю, що речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив у п'ятницю: "Сили ЦАХАЛу оточили Газу і околиці міста з повітря, суші і моря".
За його словами, бійці ЦАХАЛ просуваються і піді час боїв "знищують наземну і підземну інфраструктуру терористів і ліквідують терористів".
Що передувало: Ізраїльські війська 2 листопада прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази.
Передісторія:
- 11 жовтня ЦАХАЛ оголосив про вбивство міністра фінансів ХАМАСу Джавада Абу Шамали.
- Також ізраїльські військові 12 жовтня повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера.
- 1 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази.
- Також у середу стало відомо, що внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів ХАМАС Ібрагіма Біарі.