Супутникові знімки показують, як ЦАХАЛ оточує Газу – CNN

Супутникові знімки з відкритих джерел свідчать про те, що ізраїльські сухопутні війська оточують місто Газа.

Джерело: аналіз супутникових знімків, проведений CNN

Дослівно: "Аналіз знімків, проведений CNN, допомагає пролити світло на те, що відбувається на місці, оскільки армія оборони Ізраїлю заявляє, що оточила місто".

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Деталі: У п'ятницю Ізраїль заявив, що його війська оточили місто Газа з кількох напрямків.

CNN проаналізувала відеоматеріали, оприлюднені ЦАХАЛ і ХАМАС, а також супутникові знімки і відео із соціальних мереж, які показують, що війська оточили місто з трьох напрямків: від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна і зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря.

Аналіз супутникових знімків та відеоматеріалів, оприлюднених ЦАХАЛ, джерело: CNN

Видання додаю, що речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив у п'ятницю: "Сили ЦАХАЛу оточили Газу і околиці міста з повітря, суші і моря".

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За його словами, бійці ЦАХАЛ просуваються і піді час боїв "знищують наземну і підземну інфраструктуру терористів і ліквідують терористів".

Що передувало: Ізраїльські війська 2 листопада прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

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