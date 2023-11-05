Ізраїль вдарив у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Джерело: ЦАХАЛ
Деталі: Ізраїльські військові повідомили, що в суботу ввечері з ліванської території в бік Ізраїлю було зафіксовано кілька запусків ракет. Ракети не впали на ізраїльській території.
Дослівно: "У відповідь літаки ЦАХАЛу завдали ударів по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації "Хезболла" в Лівані".
Деталі: Крім того, уточнив ЦАХАЛ, нещодавно були випущені протитанкові ракети в напрямку району Метули на півночі Ізраїлю. Про постраждалих не повідомляється.
מטוסי קרב של צה"ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.
בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים pic.twitter.com/X7FhbPYb80— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 11 жовтня ЦАХАЛ оголосив про вбивство міністра фінансів ХАМАСу Джавада Абу Шамали.
- Також ізраїльські військові 12 жовтня повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера.
- 1 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази.
- Також у середу стало відомо, що внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів ХАМАС Ібрагіма Біарі.
- Супутникові знімки з відкритих джерел свідчать про те, що ізраїльські сухопутні війська оточують місто Газа.