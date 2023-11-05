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Ізраїль вдарив у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 00:24
Ізраїль вдарив у відповідь по військовій інфраструктурі Хезболли в Лівані – ЦАХАЛ
удари ЦАХАЛ по "Хезболлі", скриншот відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Ізраїльські військові повідомили, що в суботу ввечері з ліванської території в бік Ізраїлю було зафіксовано кілька запусків ракет. Ракети не впали на ізраїльській території.

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Дослівно: "У відповідь літаки ЦАХАЛу завдали ударів по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації "Хезболла" в Лівані".

Деталі: Крім того, уточнив ЦАХАЛ, нещодавно були випущені протитанкові ракети в напрямку району Метули на півночі Ізраїлю. Про постраждалих не повідомляється.

Передісторія:

Теми: ІзраїльЛіванвійна
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