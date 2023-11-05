Ізраїль вдарив у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Ізраїльські військові повідомили, що в суботу ввечері з ліванської території в бік Ізраїлю було зафіксовано кілька запусків ракет. Ракети не впали на ізраїльській території.

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Дослівно: "У відповідь літаки ЦАХАЛу завдали ударів по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації "Хезболла" в Лівані".

Деталі: Крім того, уточнив ЦАХАЛ, нещодавно були випущені протитанкові ракети в напрямку району Метули на півночі Ізраїлю. Про постраждалих не повідомляється.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.

בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים pic.twitter.com/X7FhbPYb80 ВІДЕО ДНЯ November 4, 2023

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