ДБР з′ясує всі обставини загибелі військових 128 ОГШБ: посадовців жде розслідування

ДБР розслідує загибель військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також цивільних від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області".

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Деталі: В ДБР повідомили, що від удару вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Також ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

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