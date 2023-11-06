ДБР з′ясує всі обставини загибелі військових 128 ОГШБ: посадовців жде розслідування
ДБР розслідує загибель військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також цивільних від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області".
Деталі: В ДБР повідомили, що від удару вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.
Також ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
Передісторія:
- Раніше джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
- Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
- У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.
- 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.