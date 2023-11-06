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ДБР з′ясує всі обставини загибелі військових 128 ОГШБ: посадовців жде розслідування

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 листопада 2023, 13:30
ДБР з′ясує всі обставини загибелі військових 128 ОГШБ: посадовців жде розслідування
Фото: Getty Images

ДБР розслідує загибель військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також цивільних від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області".

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Деталі: В ДБР повідомили, що від удару вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Також ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
  • У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.
  • 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Теми: Запорізька областьвійнаракетний удар
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