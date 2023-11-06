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Одиозный глава МИД Словакии: Надо прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 18:10
Одиозный глава МИД Словакии: Надо прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры
Юрай Бланар, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, известный своими украинофобскими заявлениями, считает, что необходимо прекратить боевые действия в Украине и искать решение за столом переговоров.

Источник: выступление Бланара на пресс-конференции в Праге, где он встречался с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny

Детали: По словам Блангара, Словакия преимущественно поддерживает мирные инициативы, "независимо от того, от кого они исходят" - то ли от президента Украины Владимира Зеленского, то ли от Бразилии или Китая.

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По мнению словацкого министра, необходимо прекратить боевые действия и искать решение за столом переговоров.

В то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что Словакия осуждает российское вторжение в Украину как нарушение международного права и поддерживает ее территориальную целостность. "Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации как нарушение международного права", - сказал словацкий министр.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бланар ранее заявлял, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".
  • Он также утверждал, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стала фрагментация Украины и гражданская война".

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Темы: СловакияУкраинавойнапереговоры
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