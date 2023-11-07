Стефанішина відповіла на погрози Будапешта блокувати переговори щодо вступу України в ЄС
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала заяву Будапешта про наміри блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.
Джерело: коментар Стефанішиної "Європейській правді"
Пряма мова: "Ми відрядили у Будапешт спеціальну делегацію, де представили угорським колегам наше бачення. За результатами зустрічі українська сторона сформувала чітку дорожню карту щодо подальших кроків. Підготовлено і зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт. Єврокомісія теж отримала відповідні документи і ознайомилася з ними.
З того часу ми на постійному контакті з угорською стороною і впевнені, що політичні гасла не завадять реальній роботі, яку ми робимо щодня заради представників національних спільнот України".
Деталі: Віцепрем’єрка нагадала, що у вересні вперше за довгий час відбулася зустріч українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, де детально проговорили питання освітнього процесу. За кілька місяців до того Верховна Рада продовжила перехідний період для запровадження нової моделі освіти, як рекомендувала Венеційська комісія.
Що було раніше:
- Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.
- Також віцепрем'єрка застерегла від емоцій через оцінку у звіті Єврокомісії, який оприлюднять 8 листопада, і нагадала, що фінальне рішення щодо відкриття переговорів буде у грудні.