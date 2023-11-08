З прифронтових сіл Донеччини залишилося евакуювати 128 дітей – міністр

"Білі янголи" поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили — її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.

Реклама:

Тепер під захистом броні та "янголів" родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть до школи".

фото поліції

Деталі: Міністр наголошує, що поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином "Білі янголи" врятували 126 дітей на Донеччині.

Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донецької області, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.

ВІДЕО ДНЯ