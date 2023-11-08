Из прифронтовых сел Донетчины осталось эвакуировать 128 детей – министр

"Белые ангелы" полиции Донетчины вывезли всех 15 детей, которые оставались в Очеретино и двух селах Марьинской громады: Елизаветовке и Катериновке.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Последней согласилась эвакуироваться семья с двумя школьниками. В саму школу они не ходили - ее уничтожили россияне. Родители говорили, что привыкли к жизни в зоне боевых действий, поэтому полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить семью уехать.

Реклама:

Теперь под защитой брони и "ангелов" семья добралась до безопасного места. Они будут жить в более безопасном регионе государства. Дети будут ходить в школу".

фото полиции

Детали: Министр отмечает, что полицейские ежедневно возят гуманитарную помощь семьям, которые остаются в прифронтовых селах, и убеждают их уехать. Таким образом "Белые ангелы" спасли 126 детей в Донецкой области.

Продолжается спасение детей из других прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация. По состоянию на 8 ноября осталось эвакуировать 128 детей.

ВИДЕО ДНЯ