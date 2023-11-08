Дубінському вручили протокол про корупцію
Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Джерело: ДБР на офіційних сторінках у мережі та в коментарі "Українській правді"
Деталі: Встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.
Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.
Зазначається також, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.
Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, наголошують у Бюро.
Зазначається, що своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Як пояснили УП в ДБР, це тягне за собою внесення фігуранта в реєстр корупціонерів і штраф до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6800 грн) у разі рішення суду про винуватість.
Передісторія:
- 3 серпня 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
- Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
- У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
- 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.