Слідство розглядає 4 версії загибелі помічника Залужного: ДБР назвало основну

Державне бюро розcлідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.

Джерело: радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "У кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії вказаних подій. Основна версія – нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Реклама:

Друга версія, яку розглядає слідство – умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів його родини, завуальовані під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на грунті неприязних відносин (могла бути помста чи ревнощі зі сторони колег по службі).

Четверта версія – здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Частяков військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На уточнююче запитання Сапьян повторила, що основною є версія трагічного випадку.

У справі призначено ряд експертиз.

Радниця наголосила, що це кримінальне провадження, як і низка інших, перебуває на особливому контролі керівництва ДБР.

Що передувало: Прокуратура визначила, що розслідувати загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова від вибуху гранати буде Державне бюро розслідувань.

У пресслужбі ДБР "Українській правді" зазначили, що в кваліфікації провадження (відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України) додалася ще одна стаття (ч.4 ст. 410 "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану").

Передісторія: