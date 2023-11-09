ЦАХАЛ повідомив, що захопив ключовий опорний пункт у Газі і знищив десятки терористів
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Повідомляється, що солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті "як на землі, так і в підземних ходах в цьому районі".
За даними ЦАХАЛу, під час боїв було вбили "десятки терористів".
Військові знайшли багато зброї, виявили шахти тунелів, в тому числі одну, розташовану поруч з дитячим садочком, яка вела до "розгалуженого підземного маршруту", та "важливі" плани бойових дій ХАМАС на аванпості 17.
Також повідомляється, що за минулу добу військово-повітряні сили завдали ударів по сотнях об'єктів у Секторі Гази.
Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.