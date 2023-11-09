Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ повідомив, що захопив ключовий опорний пункт у Газі і знищив десятки терористів

Ірина БалачукЧетвер, 9 листопада 2023, 10:10
ЦАХАЛ повідомив, що захопив ключовий опорний пункт у Газі і знищив десятки терористів
Фото idf.il

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті "як на землі, так і в підземних ходах в цьому районі".

Реклама:

За даними ЦАХАЛу, під час боїв було вбили "десятки терористів".

Військові знайшли багато зброї, виявили шахти тунелів, в тому числі одну, розташовану поруч з дитячим садочком, яка вела до "розгалуженого підземного маршруту", та "важливі" плани бойових дій ХАМАС на аванпості 17.

Також повідомляється, що за минулу добу військово-повітряні сили завдали ударів по сотнях об'єктів у Секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл. 

Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Офісі генпрокурора отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

Усі новини...
Ізраїль
У Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю за бомбардування Гази
Ізраїльські спецслужби заявили про запобігання теракту "Хезболли" у Бразилії
В армії Ізраїля стверджують, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази
Останні новини
19:40
Утримували в трудовому рабстві 50 людей: у Дніпрі затримали злочинну групу
19:39
Квартири, елітні автомобілі, зброю: АРМА назвало знайдені в Гринкевичів активи
19:27
Армія РФ тричі намагалася штурмувати на лівому березі Дніпра – Генштаб
19:13
Майже половину "військових" компонентів для Росії виготовляють західні компанії
18:59
Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію
18:38
В Офісі генпрокурора отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР
18:37
Регулятор затвердив інвестплан "Укренерго" на 4,4 мільярда: куди спрямують кошти
18:36
Politico: ЄС може відправити в Червоне море військові кораблі для протидії хуситам
18:34
Meta видалила сторінку проєкту "Меморіал": на ній було понад 5 тисяч історій жертв війни
18:33
За рік грошова маса в Україні збільшилась майже на 23% – Нацбанк
Усі новини...
Реклама: