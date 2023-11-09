ЦАХАЛ повідомив, що захопив ключовий опорний пункт у Газі і знищив десятки терористів

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті "як на землі, так і в підземних ходах в цьому районі".

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За даними ЦАХАЛу, під час боїв було вбили "десятки терористів".

Військові знайшли багато зброї, виявили шахти тунелів, в тому числі одну, розташовану поруч з дитячим садочком, яка вела до "розгалуженого підземного маршруту", та "важливі" плани бойових дій ХАМАС на аванпості 17.

Також повідомляється, що за минулу добу військово-повітряні сили завдали ударів по сотнях об'єктів у Секторі Гази.

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Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

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