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Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить рішення суду щодо підозрюваного офіцера

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 листопада 2023, 18:38
Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить рішення суду щодо підозрюваного офіцера
фото прокуратури

Спецпрокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ".

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Деталі: В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на день народження Частякову 6 універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Наразі досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 9 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • За даними МВС, чоловік, який подарував гранати Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.

Теми: Залужнийнадзвичайна подіясуд
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