Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить рішення суду щодо підозрюваного офіцера

Спецпрокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ".

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Деталі: В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на день народження Частякову 6 універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Наразі досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 9 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

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