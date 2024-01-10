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Опитування Чиказького університету: 63% росіян підтримують війну в Україні

Олена ІвашківСереда, 10 січня 2024, 05:14
Опитування Чиказького університету: 63% росіян підтримують війну в Україні
Фото Юрій Смітюк / ТАСС

Нове незалежне опитування, проведене Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC), показало, що президент Росії Володимир Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму та його війни в Україні, незважаючи на погані економічні умови та рівень життя в Росії.

Джерело: Національний центр дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC), ISW

Деталі:  Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в Російській Федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв'язку. 

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Опитування показало, що 67% учасників схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за Путіна на майбутніх президентських виборах у березні. 

Відносно високі рейтинги Путіна, схоже, зберігаються, навіть незважаючи на те, що відповідно до опитування росіяни незадоволені зростанням цін, яке спричиняє загальне погіршення умов життя. 

Соціологи також відзначили, що 63% учасників підтримують війну в Україні і що 64% респондентів розглядають війну як "цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом".

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Інститут вивчення війни зазначає, що цей результат контрастує з іншими незалежними російськими соціологічними дослідженнями, які продемонстрували зниження підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Опитування проведене у листопаді 2023 року, у ньому взяли участь 1046 дорослих росіян. Опитування проводили російськомовні люди по мобільному зв'язку. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Передісторія: 

  • У жовтні  опитування російської аналітичної служби Левада-Центр показало, що 70% опитаних росіян готові підтримати свого диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити війну проти України.

Теми: війнаРосія
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