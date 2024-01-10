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Опрос Чикагского университета: 63% россиян поддерживают войну в Украине

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 05:14
Опрос Чикагского университета: 63% россиян поддерживают войну в Украине
Фото Юрий Смитюк / ТАСС

Новый независимый опрос, проведенный Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), показал, что президент России Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и его войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России.

Источник: Национальный центр исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), ISW

Детали:  Американские социологи опросили 1046 взрослых россиян, проживающих в Российской Федерации и оккупированном Россией Крыму, используя данные российских операторов мобильной связи. 

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Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику, и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте. 

Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, который вызывает общее ухудшение условий жизни. 

Социологи также отметили, что 63% участников поддерживают войну в Украине и что 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

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Институт изучения войны отмечает, что этот результат контрастирует с другими независимыми российскими социологическими исследованиями, которые продемонстрировали снижение поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

Опрос проведен в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1046 взрослых россиян. Опрос проводили русскоязычные люди по мобильной связи. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Предыстория: 

  • В октябре опрос российской аналитической службы Левада-Центр показал, что 70% опрошенных россиян готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины.

Темы: войнаРосcия
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