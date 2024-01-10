Верховний суд оскаржуватиме поновлення на посаді судді Богдана Львова

Верховний суд оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт.

Джерело: пресслужба Верховного Суду

Дослівно: "10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу Голови ВС щодо відрахування його зі штату ВС, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу".

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Деталі: Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку.

Що передувало:

У вересні 2022 року журналісти "Схем" виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Він отримав його ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя.

Сам Богдан Львов заперечував наявність російського паспорта.

5 жовтня 2022 року тоді ще голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

7 грудня 2023 року стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України екссудді Верховного суду Богдана Львова. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" такої інформації.