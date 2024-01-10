Верховный суд обжалует восстановление в должности судьи Богдана Львова

Верховный суд будет оспаривать решение Киевского окружного административного суда, который восстановил в должности судью Богдана Львова, у которого журналисты обнаружили российский паспорт.

Источник: пресс-служба Верховного Суда

Дословно: "10 января 2024 Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа Председателя ВС об отчислении его из штата ВС, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула".

Реклама:

Детали: Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Что предшествовало:

В сентябре 2022 года журналисты "Схем" обнаружили, что Богдан Львов имеет гражданство Российской Федерации. Он получил его еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работая судьей в Украине. А в 2012 году обновил паспорт РФ по достижении 45-летия.

Сам Богдан Львов отрицал наличие российского паспорта.

5 октября 2022 года тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.

7 декабря 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба Украины остановила рассмотрение вопроса о лишении гражданства Украины экс-судьи Верховного суда Богдана Львова. В ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения, сославшись на "конфиденциальность" такой информации.