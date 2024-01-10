Верховный суд обжалует восстановление в должности судьи Богдана Львова
Среда, 10 января 2024, 19:05
Верховный суд будет оспаривать решение Киевского окружного административного суда, который восстановил в должности судью Богдана Львова, у которого журналисты обнаружили российский паспорт.
Источник: пресс-служба Верховного Суда
Дословно: "10 января 2024 Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа Председателя ВС об отчислении его из штата ВС, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула".
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Детали: Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке.
Что предшествовало:
- В сентябре 2022 года журналисты "Схем" обнаружили, что Богдан Львов имеет гражданство Российской Федерации. Он получил его еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работая судьей в Украине. А в 2012 году обновил паспорт РФ по достижении 45-летия.
- Сам Богдан Львов отрицал наличие российского паспорта.
- 5 октября 2022 года тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.
- 7 декабря 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба Украины остановила рассмотрение вопроса о лишении гражданства Украины экс-судьи Верховного суда Богдана Львова. В ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения, сославшись на "конфиденциальность" такой информации.
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