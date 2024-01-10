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Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Роман Кравець, Євген КізіловСереда, 10 січня 2024, 21:26
Більшість слуг за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела
голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. фото з його соцмереж

Депутати з фракції "Слуга народу" активно обговорюють можливості повернути урядовий законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання в Кабмін.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції

Деталі: Як пояснило УП впливове джерело у монобільшості, судячи з переписки "слуг" у чатах, більшість депутатів фракції виступає за те, щоб цей проєкт закону повернути на доопрацювання.

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Пряма мова: "Законопроєкт треба нормально доопрацювати, а не робити точкові рішення. Під те, що ми зараз маємо, голосів немає".

Деталі: Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Telegram, що всі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони. Засідання відбудеться у четвер 11 січня.

За його словами, у середу "слуги" провели засідання фракції, на якому обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні.

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Пряма мова: "Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради".

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
  • 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду

Теми: мобілізаціязаконодавствоВерховна РадаСлуга народу
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