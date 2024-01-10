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Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Роман Кравец, Евгений КизиловСреда, 10 января 2024, 21:26
Большинство слуг за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники
глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. фото из его соцсетей

Депутаты из фракции "Слуга народа" активно обсуждают возможности вернуть правительственный законопроект о мобилизации на доработку в Кабмин.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции

Детали: Как пояснил УП влиятельный источник в монобольшинстве, судя по переписке "слуг" в чатах, большинство депутатов фракции выступает за то, чтобы этот проект закона вернуть на доработку.

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Прямая речь: "Законопроект надо нормально доработать, а не делать точечные решения. Под то, что мы сейчас имеем, голосов нет".

Детали: В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны. Заседание состоится в четверг 11 января.

По его словам, в среду "слуги" провели заседание фракции, на котором обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни.

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Прямая речь: "Также в ближайшее время будет информация по кадровым вопросам в комитетах Верховной Рады".

Предыстория:

  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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Темы: мобилизациязаконодательствоВерховная РадаСлуга народа
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