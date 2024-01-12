Прем'єр Британії підтвердив удари по єменських хуситах

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.

Джерело: заява Сунака

Пряма мова: "Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються бойовиками-хуситами в Ємені.

Реклама:

Протягом останніх місяців повстанці Хуті здійснили низку небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним суднам, спричинивши серйозні перебої в роботі життєво важливого торговельного маршруту і підвищивши ціни на сировинні товари.

Їхні безрозсудні дії ставлять під загрозу життя людей на морі та загострюють гуманітарну кризу в Ємені".

Деталі: У заяві сказано, що, незважаючи на неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, в тому числі проти військових кораблів Великої Британії та США цього тижня.

ВІДЕО ДНЯ

З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі.

Пряма мова: "Тому ми вжили обмежених, необхідних і співвідносних заходів самооборони разом зі Сполученими Штатами за неоперативної підтримки Нідерландів, Канади і Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, з метою послаблення військового потенціалу Хуті і захисту глобального судноплавства.

Королівський військово-морський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів, і ми закликаємо їх припинити свої напади і вжити заходів для деескалації".

Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.