Премьер Британии подтвердил удары по йеменским хуситам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.

Источник: заявление Сунака

Прямая речь: "Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым боевиками-хуситами в Йемене.

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В течение последних месяцев повстанцы Хути совершили ряд опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, вызвав серьезные перебои в работе жизненно важного торгового маршрута и повысив цены на сырьевые товары.

Их безрассудные действия ставят под угрозу жизни людей на море и обостряют гуманитарный кризис в Йемене".

Детали: В заявлении сказано, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США на этой неделе.

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С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли.

Прямая речь: "Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и соразмерные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, с целью ослабления военного потенциала Хути и защиты глобального судоходства.

Королевский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов, и мы призываем их прекратить свои нападения и принять меры для деэскалации".

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.