Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені

Постійне представництво Російської Федерації при ООН, фото з Телеграм Постпредства РФ в ООН

Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну проти України, вимагає провести 12 січня засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з ударами по базах хуситів у Ємені військовими США і Великої Британії.

Джерело: постійне представництво Росії при ООН у Telegram

Дослівно: "Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з завданням США і Великобританією ударів по Ємену".

Реклама:

Деталі: Постійне представництво Російської Федерації при ООН анонсувало на засідання Радбезу ООН на 12 січня обговорення ситуації на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням", і відкритий брифінг у зв'язку з ударами по Ємену.

Цьому передувало: Сполучені Штати Америки і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних із повстанцями-хуситами в Ємені. Це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню відтоді, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Коаліція країн, створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, оприлюднила спільну заяву, в якій назвала удари по хуситах законною самообороною.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, в Ємені було уражено військову базу, авіабазу, аеродроми та аеропорт.