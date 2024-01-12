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Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені

Олена РощінаП'ятниця, 12 січня 2024, 08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
Постійне представництво Російської Федерації при ООН, фото з Телеграм Постпредства РФ в ООН

Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну проти України, вимагає провести 12 січня засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з ударами по базах хуситів у Ємені військовими США і Великої Британії.

Джерело: постійне представництво Росії при ООН у Telegram

Дослівно: "Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з завданням США і Великобританією ударів по Ємену".

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Деталі: Постійне представництво Російської Федерації при ООН анонсувало на засідання Радбезу ООН на 12 січня обговорення ситуації на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням", і відкритий брифінг у зв'язку з ударами по Ємену.

Цьому передувало: Сполучені Штати Америки і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних із повстанцями-хуситами в Ємені. Це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню відтоді, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Коаліція країн, створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, оприлюднила спільну заяву, в якій назвала удари по хуситах законною самообороною.

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За даними ЗМІ, в Ємені було уражено військову базу, авіабазу, аеродроми та аеропорт.

Теми: РосіяООНСШАВелика Британія
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