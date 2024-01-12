ЗМІ назвали уражені цілі хуситів у Ємені

Видання CNN оприлюднило попередній список уражених цілей хуситів у Ємені.

Джерело: CNN з посиланням на дані хуситів і Міноборони Британії

Деталі: Представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими і британськими військовими, уразили кілька об'єктів в Ємені, в тому числі аеропорти.

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Зокрема, видання перераховує такі об'єкти:

Військова база Кахлан у провінції Саада

Авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани

Район аеропорту міста Худайда на Червоному морі

Аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену

Аеродром міста Аббс.

У той же час королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по військових двох об'єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників.

За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по двох об'єктах хуситів.

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Серед уражених цілей – кілька будівель на об'єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних безпілотників.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Також було завдано удару по аеродрому в Еббсі, який, за даними розвідки, використовувався для запуску крилатих ракет і безпілотників над Червоним морем.

Детальні результати ударів ще оцінюються, але попередні дані свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана.

Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.