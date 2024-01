ЗМІ назвали уражені цілі хуситів у Ємені

Видання CNN оприлюднило попередній список уражених цілей хуситів у Ємені.

Джерело: CNN з посиланням на дані хуситів і Міноборони Британії

Деталі: Представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими і британськими військовими, уразили кілька об'єктів в Ємені, в тому числі аеропорти.

Зокрема, видання перераховує такі об'єкти:

У той же час королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по військових двох об'єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників.

За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по двох об'єктах хуситів.

Серед уражених цілей – кілька будівель на об'єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних безпілотників.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF