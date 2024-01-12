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Законна самооборона: понад 10 країн зробили спільну заяву про удари по єменських хуситах

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 січня 2024, 06:40
Законна самооборона: понад 10 країн зробили спільну заяву про удари по єменських хуситах
Літак RAF Typhoon піднімається в повітря, щоб приєднатися до коаліції на чолі з США для нанесення авіаударів по військових об'єктах в Ємені, фото: Міністерство оборони Великої Британії

Коаліція країн, створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, оприлюднила спільну заяву, в якій назвала удари по хуситах законною самообороною.

Джерело: заява Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Канади, оприлюднена Білим домом

Дослівно: "У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену.

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Ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі".

"Понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада становлять міжнародний виклик. Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів".

Деталі: У цій заяві країни "закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони і надалі загрожуватимуть життю людей, світовій економіці та вільному руху товарів на критично важливих водних артеріях регіону".

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Країни зазначили, що їхньою метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі.

"Нехай наше послання буде чітким: ми без вагань будемо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз", – ідеться в заяві.

Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів у Ємені.

Теми: Близький Східвійна
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