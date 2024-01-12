Россия требует срочно собрать Совбез ООН из-за ударов по базам хуситов в Йемене

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН, фото из Телеграм Постпредства РФ в ООН

Российская Федерация, которая ведет захватническую войну против Украины, потребовала провести 12 января заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ударами по базам хуситов в Йемене военными США и Великобритании.

Источник: постоянное представительство России при ООН в Telegram

Дословно: "Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену".

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Детали: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН анонсировало на заседание Совбеза ООН на 12 января обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, включая "палестинский вопрос", и открытый брифинг в связи с ударами по Йемену.

Этому предшествовало: Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Это первые удары по поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце прошлого года.

Коалиция стран, созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, обнародовала совместное заявление, в котором назвала удары по хуситам законной самообороной.

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По данным СМИ, в Йемене были поражены военная база, авиабаза, аэродромы и аэропорт.