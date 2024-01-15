Син судді Аблова здався поліції, його підозрюють у вбивстві кухонним ножем

Син судді ОАСК Євгена Аблова Іван, якого днями правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції.

Джерело: журналістка "Слідства.Інфо" із зали судового засідання

Деталі: За даними видання, в Київському районному суді міста Одеси Івану Аблову обрали запобіжний захід – його відправили під варту до 3 березня 2024 року без права внесення застави.

Реклама:

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, скоєному в новорічну ніч. Суддя Юлія Федулеєва погодила клопотання прокурора.

Дослівно: "За інформацією "Слідства.Інфо" від джерел, 27-річний Іван Аблов прийшов до відділу поліції. Він начебто не знав, що перебуває у розшуку".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування встановило, що в ніч на 1 січня Іван Аблов святкував Новий рік в дачному котеджі разом з компанією та вживав алкоголь. Під час святкування між ним та його знайомим періодично виникали суперечки та штовханина, пов'язані з взаємними образами та приниженням.

Він в стані алкогольного сп'яніння кухонним ножем завдав одного удару в грудну клітину свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник з місця злочину.

Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а 4 – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Раніше УП повідомляла, що в розшуковій базі МВС датою та місцем його зникнення вказані 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.

Що відомо про суддю Аблова: