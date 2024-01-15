Син судді Аблова здався поліції, його підозрюють у вбивстві кухонним ножем
Понеділок, 15 січня 2024, 22:59
Син судді ОАСК Євгена Аблова Іван, якого днями правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції.
Джерело: журналістка "Слідства.Інфо" із зали судового засідання
Деталі: За даними видання, в Київському районному суді міста Одеси Івану Аблову обрали запобіжний захід – його відправили під варту до 3 березня 2024 року без права внесення застави.
Реклама:
Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, скоєному в новорічну ніч. Суддя Юлія Федулеєва погодила клопотання прокурора.
Дослівно: "За інформацією "Слідства.Інфо" від джерел, 27-річний Іван Аблов прийшов до відділу поліції. Він начебто не знав, що перебуває у розшуку".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Досудове розслідування встановило, що в ніч на 1 січня Іван Аблов святкував Новий рік в дачному котеджі разом з компанією та вживав алкоголь. Під час святкування між ним та його знайомим періодично виникали суперечки та штовханина, пов'язані з взаємними образами та приниженням.
- Він в стані алкогольного сп'яніння кухонним ножем завдав одного удару в грудну клітину свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник з місця злочину.
- Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а 4 – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- Раніше УП повідомляла, що в розшуковій базі МВС датою та місцем його зникнення вказані 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.
Що відомо про суддю Аблова:
- Під час Революції Гідності, 9 грудня 2013 року, суддя Євген Аблов за позовом фізичної особи зобов’язав правоохоронців та інших чиновників "припинити правопорушення", які нібито виникли через протести в центрі Києва, та "забезпечити вільне пересування громадян, автотранспорту та безпеку дорожнього руху".
- Рішення набуло законної сили, а вже у ніч на 11 грудня 2013 року відбулася спроба розгону.
- Активісти вважають, що саме рішення Аблова дало тодішній владі підстави для розгону Майдану. Роман Маселко писав, що через два тижні після цього рішення суддя Аблов отримав від держави квартиру, яку потім продав за 9,1 млн. грн.
- Аблов також відомий рішенням щодо так званих "рюкзаків Авакова". Він був у складі колегії, яка відмовилась скасувати результати конкурсних торгів на постачання рюкзаків. У тендері тоді перемогла фірма, за даними журналістів, наближена до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його сина.
- У травні 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась звільняти Аблова.