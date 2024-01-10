Вбив кухонним ножем і втік: з’явилися деталі підозри сину судді Аблова

Суд 5 січня ухвалив рішення затримати сина скандального судді ОАСК Євгена Аблова за підозрою в умисному вбивстві.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: Досудове розслідування встановило, що в ніч на 1 січня Іван Аблов святкував Новий рік в дачному котеджі разом з компанією та вживав алкоголь. Під час святкування між ним та його знайомим періодично виникали суперечки та штовханина, пов'язані з взаємними образами та приниженням.

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На ґрунті "раптово виниклих особистих неприязних відносин" Аблов вирішив вчинити умисне вбивство. Для цього він підбіг до кухонного острівця, де взяв кухонний ніж, та пішов до каміну на першому поверсі котеджу, де перебував його знайомий.

Таким чином, близько 04:35 він в стані алкогольного сп'яніння кухонним ножем завдав одного удару в грудну клітину свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник з місця злочину.

Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а 4 – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві.

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Раніше УП повідомляла, що в розшуковій базі МВС датою та місцем його зникнення вказані 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.

В ухвалі суду сказано, що місце його перебування невідоме, тому підозру щодо сина вручили його батьку.

Слідчий суддя ухвалив рішення затримати Івана Аблова, адже той потенційно може вплинути на свідків, а також сховати або знищити ще не виявлені докази злочину. Наголошується, що всіх свідків ще не опитано.

Довідково: Євген Аблов – суддя Окружного адміністративного суду Києва. Він фігурує у кримінальному провадженні у так званій справі "Плівок Вовка". Голову ОАСК Павла Вовка, Аблова та ще низку осіб підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення влади.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аблов намагається піти у відставку, уникнувши звільнення, це також збереже йому виплати від держави – близько 100 000 грн на місяць.

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