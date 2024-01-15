Сын судьи Аблова сдался полиции, его подозревают в убийстве кухонным ножом
Понедельник, 15 января 2024, 22:59
Сын судьи ОАСК Евгения Аблова Иван, которого на днях правоохранители объявили в розыск по подозрению в убийстве, сдался полиции.
Источник: журналистка "Следствия.Инфо" из зала судебного заседания
Детали: По данным издания, в Киевском районном суде города Одессы Ивану Аблову избрали меру пресечения – его отправили под стражу до 3 марта 2024 года без права внесения залога.
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Мужчину подозревают в умышленном убийстве, совершенном в новогоднюю ночь. Судья Юлия Федулеева согласовала ходатайство прокурора.
Дословно: "По информации "Следствия.Инфо" от источников, 27-летний Иван Аблов пришел в отдел полиции. Он вроде бы не знал, что находится в розыске".
Что предшествовало:
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- Досудебное расследование установило, что в ночь на 1 января Иван Аблов праздновал Новый год в дачном коттедже вместе с компанией и употреблял алкоголь. Во время празднования между ним и его знакомым периодически возникали споры и толкотня, связанные с взаимными оскорблениями и унижением.
- Он в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес один удар в грудную клетку своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. После этого Аблов скрылся с места преступления.
Уголовное производство было открыто 1 января, а 4 – Аблову сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Ранее УП сообщала, что в розыскной базе МВД датой и местом его исчезновения указаны 5 января и город Белгород-Днестровский Одесской области.
Что известно о судье Аблове:
- Во время Революции Достоинства, 9 декабря 2013 года, судья Евгений Аблов по иску физического лица обязал правоохранителей и других чиновников "прекратить правонарушения", которые якобы возникли из-за протестов в центре Киева, и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения".
- Решение вступило в законную силу, а уже в ночь на 11 декабря 2013 года состоялась попытка разгона.
- Активисты считают, что именно решение Аблова дало тогдашней власти основания для разгона Майдана.
- Роман Маселко писал, что через две недели после этого решения судья Аблов получил от государства квартиру, которую потом продал за 9,1 млн. грн.
- Аблов также известен решением по так называемым "рюкзакам Авакова". Он был в составе коллегии, которая отказалась отменить результаты конкурсных торгов на поставку рюкзаков. В тендере тогда победила фирма, по данным журналистов, приближенная к министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну.
- В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять Аблова.