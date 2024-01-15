Сын судьи Аблова сдался полиции, его подозревают в убийстве кухонным ножом

Сын судьи ОАСК Евгения Аблова Иван, которого на днях правоохранители объявили в розыск по подозрению в убийстве, сдался полиции.

Источник: журналистка "Следствия.Инфо" из зала судебного заседания

Детали: По данным издания, в Киевском районном суде города Одессы Ивану Аблову избрали меру пресечения – его отправили под стражу до 3 марта 2024 года без права внесения залога.

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Мужчину подозревают в умышленном убийстве, совершенном в новогоднюю ночь. Судья Юлия Федулеева согласовала ходатайство прокурора.

Дословно: "По информации "Следствия.Инфо" от источников, 27-летний Иван Аблов пришел в отдел полиции. Он вроде бы не знал, что находится в розыске".

Что предшествовало:

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Досудебное расследование установило, что в ночь на 1 января Иван Аблов праздновал Новый год в дачном коттедже вместе с компанией и употреблял алкоголь. Во время празднования между ним и его знакомым периодически возникали споры и толкотня, связанные с взаимными оскорблениями и унижением.

Он в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес один удар в грудную клетку своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. После этого Аблов скрылся с места преступления.

Уголовное производство было открыто 1 января, а 4 – Аблову сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Уголовное производство было открыто 1 января, а 4 – Аблову сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ранее УП сообщала, что в розыскной базе МВД датой и местом его исчезновения указаны 5 января и город Белгород-Днестровский Одесской области.

Что известно о судье Аблове: